İBB Başkanı İmamoğlu, 2022 bütçesini belediye meclisine sundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 2022 bütçesini, İBB Meclisi'ne sundu.

İmamoğlu'nun aktardığına göre İBB, 2022'de toplam bütçe gelirlerini 35 milyar 650 milyon lira, bütçe giderlerini ise 43 milyar 650 milyon lira olarak planladı ve bütçenin yüzde 42'sini yatırımlara ayırdı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

İBB'nin toplam dış kredi borcu, 2 milyar 544 milyon Euro.

Gider ve gelir arasındaki 8 milyar liralık açığın yaklaşık 4,4 milyar lirasını Eurobond'dan karşılayacak. 3,6 milyar lirasını ise borçlanacak.

Altyapı ve metro inşaatlarına 18 milyar 240 milyon lira bütçe ayrılacak.

İmamoğlu, dış borçlarının yaklaşık 2 milyar Euro'su kendilerinden önceki dönemden devralındığını söyledi ve şöyle devam etti:

"23 Haziran 2019'da 6,6 TL olan Euro, bugün itibariyle 14,52 TL'ye çıkmıştır. 2,5 yılda kötü ekonomi yönetiminin, kur farklarından İstanbullunun sırtına yüklediği ek fatura ne yazık ki, 20 milyar 150 milyon liraya ulaşmıştır. Bu rakam, bizim İBB olarak 1 yılda yapacağımız toplam yatırımlardan bile fazladır."

İBB Meclisi'nde bütçeye dair görüşmelerin bu geceye kadar devam etmesi bekleniyor. Ardındansa oylamaya geçilecek.

Toplantıda gerginlik yaşandı

DHA'nın aktardığına göre toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen Osmanlı Arşiv Külliyesi'nin Kağıthane ilçesi, Talatpaşa Mahallesinde bulunan binasının bir kısmının tekrar Osmanlı Arşiv Külliyesi'ne tahsisi gündeme geldi.

İBB AKP Meclis Üyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin, Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan 2 yıldır süren kullanımı nedeniyle 16 milyon lira ecrimisil talep ettiğini iddia etti.

Kaynar, "Osmanlı yadigarı arşivler, işgalci pozisyonuna sokulmuş rencide edilmiştir. Bu bir utanç tablosudur" dedi.

CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise Kaynar'ın konuşmasına "Muhammet bey hamaset yaparak konuya yaklaşıyor. Kamu kurumu, başka kamu kurumuna ecrimisil kesemez diyor ama daha önce bunun örnekleri var" diyerek cevap verdi.

İmamoğlu ise Kaynar'ın mikrofonunu kapattı. Ardından da iki grup arasında tartışma yaşandı.

Uzun tartışmalara neden olan Osmanlı Arşiv Külliyesi Hizmet Binasının tahsisi CHP ve MHP üyelerinin oylarıyla kabul edildi.