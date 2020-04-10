İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı, belediye olarak karardan haberdar değildik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 il için ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin Bakanlık tarafından belediyeye herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi. Kararı kamuoyu ile aynı anda öğrendiğini ifade eden İmamoğlu, "Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik" dedi.

TIKLAYIN - 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İçişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta gece yarısından itibaren 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, kararın kamuoyuna duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Bakanlığın kendisine konuya ilişkin bilgi vermediğini ifade etti. İmamoğlu, "Yarın İstanbul’da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır" diye yazdı.

Yasağın yeterli olmadığını, en az 2-3 hafta olması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bunun simülasyonu yapılmalıydı, herkes hazırlığını yapmalıydı, belediyeleri dikkate alan bir devlet yapısıyla daha doğru bir karar alınabilirdi, üzgünüz" ifadelerini kullandı.