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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'asgari ücretle ev sahibi olma' projesi

22 Mayıs 2020 16:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, asgari ücretle ev sahibi olma konusunda bir projeleri olduğunu söyleyerek, "Çekilişini yaptığımız konutların bir bölümünü Haziran ayında teslim edeceksiniz. Biz, oraya gelen hemşehrilerimize ve yakınlarına, Türkiye’deki asgari ücret sınırını dikkate alarak, en asgari seviyede geliri olan insanlarımızın bile hayal edebileceği, gelirleriyle ev alabilecekleri bir proje konseptini, Silivri 4 Projesini duyuralım. Bugün kuralar çekelim, bayram müjdelerini ailelerine ulaştırmış olalım" dedi. 

İBB Başkanı İmamoğlu, KİPTAŞ Silivri 3. Etap Kura Çekiliş Töreni’ne katıldı. Çekiliş töreninde İmamoğlu’na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt eşlik etti.

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