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İBB: Aylık İstanbulkart kullanıcılarının hakları korunacak

Çalışma tamamlandığında, abonman kart kullanıcılarının kartlarını dolum makinelerine okutarak süre uzatımını gerçekleştirilebilecekleri belirtildi

28 Temmuz 2016 17:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 16 Temmuz'dan itibaren devam eden ücretsiz toplu taşıma uygulamasında, abonman kullanan vatandaşların hak kaybına uğramaması için çalışma yürüttüklerini ifade etti. Ücretli ulaşımın başladığı tarihten itibaren uygun süre uzatımlarının gün olarak abonman kullanıcılarının kartlarına otomatik yükleneceği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, çalışma tamamlandığında abonman kart kullanıcıları otomatik dolum makinelerine (Biletmatik ve OSM) kartlarını okuttuklarında süre uzatımının otomatik gerçekleşeceği belirtildi.

 

Ücret iadesi yapılmayacak

 

Herhangi bir ücret iadesinin yapılamayacağının belirtildiği açıklamaya göre, abonman kartlar için uygulanacak işlemler şöyle:

-20 Temmuz itibariyle abonmanlığı biten karta ücretli yolculuklar başladığında kartı okuttuğu tarihten itibaren 4 gün ilave edilecek.

-26 Temmuz itibariyle abonmanlığı biten karta  ücretli yolculuklar başladığında kartı okuttuğu tarihten itibaren 10 gün ilave edilecek.

-Son kullanma tarihi 31 Temmuz olan abonman kartın son kullanma tarihi 11 Ağustos‘a ötelenecek.

 

Ücretsiz ulaşım 31 Temmuz'a kadar devam edecek

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki toplu ulaşım hizmetlerinin 31 Temmuz 2016-Pazar gecesi saat 24:00'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

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