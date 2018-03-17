İBB, AKP'li başkanın da mütevelli heyetinde olduğu vakıf için Tuzla'daki arazinin imar planını değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde önceki gün, AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın da mütevelli heyetinde olduğu Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı için Tuzla Tepeören’deki konut alanı üniversite alanına çevrildi. CHP itiraz etti. Bir kısmı boş olan arazide şu an sık ağaç dokusu bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İBB Meclisi’ne gelen imar planı değişikliği teklifinde, vakfın İBB’ye yazdığı dilekçe yer aldı. Vakıf dilekçede Tuzla Tepeören’deki kendisine ve hazineye ait parsellerin “vakıf kuruluş amacı doğrultusunda imar planlarında üniversite alanı olarak düzenlenmesini” talep etti. Toplam 6 parselden oluşan alanın yarısı vakfa yarısı hazineye ait. Mevcut imar planlarında alanın bir kısmı rekreatif amaçlı günübirlik alanı, bir kısmı park alanı, bir kısmı dere işletme bandı, bir kısmı orman alanı, bir kısmı konut alanı, bir kısmı da yol alanı olarak belirlenmiş. Vakıf, konut kısmının üniversite alanına çevrilmesini istedi. Alan aynı zamanda Ömerli Baraj Havzası’nın uzun mesafeli koruma alanında kalıyor. Ayrıca alandan Değirmendere Deresi islah alanı ve dere işletme bandı geçiyor.

Teklife itiraz eden CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ “Burası yeşil alan. Ayrıca mütevelli heyetinde yer alan belediye başkanı aynı zamanda burada. yönetim kurulunda gene imar komisyonu üyesi var. Kendi adının geçtiği rapora oy veriyor. Bu belediye kanununun 27’nci maddesine göre yasal değil” dedi. AKP’li Meclis üyeleri ise imar planı değişikliğinde kamu yararı olduğunu ve vakıf üniversitesi olacağını söyledi.

CHP’den ret

Teklif CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Artık araziye mesleki koordinasyon birimleri, idari birimler, sosyal ve teknik birimler, sergileme alanları, oditoryum, amfi, tiyatro, yurt, lojman, spor salonları, otopark, kreş, anaokulu hizmet birimleri, bufe, lokanta, kafeterya ve yüksek öğretim alanı fonksiyonunu destekleyici diğer birimler yapılabilecek.