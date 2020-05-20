İBB, Adanalı üreticilerden 100 ton patates ve soğan aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ülkedeki tarım üreticisini desteklemek amacıyla Mersinli üreticiden limon satın almasının ardından , bu kez de Adanalı üreticiden patates ve soğan satın aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre, Adanalı çiftçiden alınan, İstanbul’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak 100 ton patates ve soğan bugün İstanbul’a ulaştı.

Yardım kolilerine eklenmek üzere hazırlıklara başlanan ürünler, yarın 2.5 kiloluk paketler halinde dağıtıma çıkacak.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, dağıtımın yarın başlayacağını, bayram sonrasına kadar tüm dağıtımın tamamlanacağını söyledi.

Gelen 100 ton soğan ve patatesin paketlenme sürecini takip eden Saltık, bu projeyle, ülkede bir dayanışma kültürü oluşturulmasının da amaçlandığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bir yandan, tıpkı süt projesinde olduğu gibi, İstanbul’daki çiftçiyi desteklerken, diğer yandan Türkiye’nin tarım üreticisi bölgelerinden ürünleri tedarik ederek, oradaki çiftçiyi de desteklemeyi amaçlıyoruz. Böylece ülke içerisinde bir dayanışma kültürü yaratmak istiyoruz.

"Bu zor günlerde İstanbullular bize güvensinler. İstanbul halkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vicdanına, adaletine, inansın ve güvensin. Biz de onların adaletine ve eşsiz vicdanlarına güveniyoruz."