İBB: Adalar'a elektrikli araçlar geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün (17 Haziran 2018) Yenikapı mitinginde yaptığı "Adalar'daki atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz" açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adalar’da ulaşım için elektrikli araçların kullanılacağını açıkladı.

Belediyenin yaptığı açıklamada, uygulamanın ilk olarak Kınalıada’da başlayacağı belirtildi. Araçların en fazla 12 yolcu kapasiteli olacağı kaydedildi.

İlk aracın önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini duyuran İBB yolculuk ücretlerinin, istanbulkart ile entegre olacağını bildirdi. Araçların işletmesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile İspark AŞ’ye verildi.

Uygulamanın, Kınalıadada’da test edildikten sonra tüm Adalar’daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.