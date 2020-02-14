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İBB Adalar’da yaşayan ve çalışan vatandaşların kullanabilecekleri Adakart başvurularını uzattı

14 Şubat 2020 11:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Şehir Hatları Anonim Şirketi, Adalar’da yaşayan ve çalışan vatandaşların kullanabilecekleri Adakart başvuruları uzattı. Adakart ile Adalar arasındaki seferler ücretsiz, diğer hatlarda ise 6 liraya yapılıyor.  

Adakart'a yıl boyunca başvuru yapılabilecek. 20 Ocak’ta başlayan başvurular için, daha önce 28 Şubat 2020 Cuma günü son başvuru tarihi olarak açıklanmıştı.

Başvuru merkezlerinden teslim alınabilecek olan Adakart, bir yıl boyunca geçerli olacak.

Şehir Hatları AŞ, 24 saat hizmet verdiği Adalar’a her gün 6 ayrı hattan 50 sefer yapıyor.

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