İBB Adalar’da yaşayan ve çalışan vatandaşların kullanabilecekleri Adakart başvurularını uzattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Şehir Hatları Anonim Şirketi, Adalar’da yaşayan ve çalışan vatandaşların kullanabilecekleri Adakart başvuruları uzattı. Adakart ile Adalar arasındaki seferler ücretsiz, diğer hatlarda ise 6 liraya yapılıyor.

Adakart'a yıl boyunca başvuru yapılabilecek. 20 Ocak’ta başlayan başvurular için, daha önce 28 Şubat 2020 Cuma günü son başvuru tarihi olarak açıklanmıştı.

Başvurularda yaşanan yoğunluğu dikkate alan Şehir Hatları AŞ, başvuru süresini uzattı. Sadece Büyükada İskelesi’ndeki Adakart başvurusu noktasına, Bostancı İskelesi’ndeki Beyaz Masa da eklendi.