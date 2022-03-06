İBB, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ulaşımı kadınlara ücretsiz yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM'den yapılan açıklamada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İstanbul'da ulaşım kadınlara ücretsiz oldu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel bir kampanya yaptı. Yapılan kampanaya göre kadınlar 8 Mart günü İstanbul'da toplu taşıma araçlarına ücretsiz binecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulkart sitesinden yaptığı duyuruyla birlikte kadınlar otobüs, metrobüs, metro ve şehir hatları vapurlarını ücretsiz kullanacak. Belediye kampanya ile ilgili ayrıntılı bir duyuruyu da paylaştı.

8 Mart'taki bu kampanya için İstanbulkart, "İstanbul Seni Seviyor! Dünya Kadınlar Günü’ne özel 8 Mart’ta kadınların İstanbulkart Mobil’de QR kod ile yapacağı ilk geçiş dijital kartlarına iade!" duyurusu yaptı ve 8 Mart’ta Kadınların QR Kod ile Yapacağı İlk Geçişin iade verileceğini açıkladı.

Yapılan duyuruya göre Otobüs, Metrobüs, Metro ve Şehir Hatlarında geçerli olacak kampanyaya göre, "İstanbulkart Mobil’den 8.03.2022 tarihinde kadın kullanıcılar tarafından ulaşımda yapılacak QR kod ile ilk geçişin iadesi yapılacaktır. Hediye geçiş tutarı elektronik para olarak QR ödemesi yapılan dijital karta yüklenecektir. Geçiş tutarı üzerinden maksimum 5,48 TL’ye kadar hediye edilecektir. QR kod ile Otobüs, Metrobüs, Metro ve Şehir Hatlarında geçerli ödeme noktalarında geçiş yapılabilir." denildi. Duyuruda, kampanyanın geçerli olduğu tarihin sadece 8 Mart olduğu belirtildi ve "Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir." denildi.