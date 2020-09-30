İBB, 3 taksicinin öldüğü silahlı kavgaya karışan duraklara kilit vurdu

İstanbul Esenyurt'ta üç taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışma sonrası mühürlenen dört taksi durağı zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

26 Eylül Cumartesi günü Esenyurt Meydanı’nda taksiciler arasında silahlı çatışma yaşanmış ve üç taksi sürücüsü hayatını kaybetmişti. Uzun zamandır süregelen taksi durakları arasındaki husumet ve yolcu kavgasının olaya neden olduğu öğrenilmişti.

İBB yıkım kararı aldı

Olayla bağlantılı bulunan dört taksi durağı tespit edilmiş bu taksi durakları Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlenmişti.



Bu sabah ise o taksi durakları hakkında yeni gelişme yaşandı. Dört taksi durağı için yıkım kararı alındı. Sabah saatlerinde taksi durakları önüne gelen zabıta ekipleri, polis eşliğinde kimi taksi durağını yerinden kaldırdı kimini ise yıktı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı taksi duraklarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri yıkım işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. (DHA)

TIKLAYIN | Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga: 3 ölü