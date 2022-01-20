İBB, 2021 yılında taksi, dolmuş ve minibüslere 2.8 milyon TL ceza kesti

İBB, 2021 yılında; 86 bin 621 ticari taksi, 58 bin 382 minibüs başta olmak üzere toplam 160 bin 838 denetim gerçekleştirdi. Kurallara aykırı hareket edenlere toplam 2 milyon 800 bin 491 TL idari para cezası uyguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Ekipleri; taksi, dolmuş ve minibüsler ile diğer toplu taşıma araçlarına yönelik ilgili mevzuat doğrultusunda denetimler yaptı. Aynı araçları birden fazla olmak üzere denetleyen Trafik Zabıta Ekipleri 2021 yılı içerisinde; 86 bin 621 ticari taksi, 58 bin 382 minibüs başta olmak üzere toplam 160 bin 838 denetim gerçekleştirdi.

Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilenler hakkında 6 bin 910 adet tutanak tutuldu. 2 milyon 800 bin 491 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, vatandaşlardan gelen 24 bin 792, 153 Çözüm Merkezi ve CİMER şikâyeti de sonuca ulaştı.

İzin belgesiz çalışan bin 408 kişiye ceza

Trafik Zabıta Ekipleri'nin gerçekleştirdiği denetimlerde; izin belgesiz çalışmaktan bin 408, kayıtsız şoför ile taşımacılık yapmaktan 800, görme engelli yolcular için kabartma araç plakası ve ALO 153 levhası bulundurmamaktan 419, yangın söndürme tüpü bulundurmamaktan 330, koltuk sayısından fazla yolcu taşınmasından 278, yolcu seçilmesi, kısa mesafe yolcu alınmaması ve taksimetre açılmamasından 142, yasak yerlerde duraklama ve park yapmaktan 141, hasarlı bakımsız araçlar ile taşımacılık yapmaktan 106, taşımacılık esnasında tütün mamulü kullanılmasından 102, cam kırma ve imdat çekici bulundurmamaktan 38 adet, diğer kurallara uymamaktan bin 272 olmak üzere toplam 5 bin 31 adet idari işlem yapıldı.

2 bin 913 taksi denetimi

Zabıta Daire Başkanlığınca, 2020 yılının son çeyreğinde başlatılan sivil taksi denetimleri kapsamında bu güne kadar; kısa mesafede yolcu almayarak fazla ücret tahsil etmeye çalışan taksicilere yönelik sivil zabıta ekipleri tarafından 2 bin 913 denetim gerçekleştirildi. Bu süreçte, toplam 176 taksinin izin belgeleri 10 gün, taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgeleri ise 20 gün süre ile askıya alındı.

Zabıta ekipleri taksiye bindirdi

Gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanı sıra yoğun şikayet gelen noktalarda yeni denetim modelleri de uygulamaya konuldu. İBB Trafik Zabıta ekipleri, yoğun şikayet gelen lokasyonlarda “karşının taksisiyim, değişim saatim, trafik çok” gibi gerekçelerle taksilere kabul edilmeyen vatandaşların zabıta ekibi vasıtası ile taksilere binmelerini sağlamaya başladı.

Ekipler süreci yöneterek, taksi bekleme noktalarında taksileri düzene koyup vatandaşların taksiye ulaşımına yardımcı oldu. Taksiye binmek isteyen vatandaşlar geliş sırasına göre mesafesine bakılmaksızın ilk taksiye sıra ile bindirildi.