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İBB, 150 havalimanı taksisinin çalışma ruhsatını iptal etti

30 Temmuz 2021 17:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), N-Taksi uygulaması kullanan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif'ine bağlı 150 taksinin, kendi yazılım olan İ-Taksi'ye entegre olmadığı ve gerekli evrakların teslim edilmemesi üzerine çalışma ruhsatını iptal etti.

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