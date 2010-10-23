-İBB: 1 - GAZİANTEPSPOR: 0 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantepspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 2. dakikada Mehmet Yılmaz'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Olcan, karşı karşıya pozisyonda istediği gibi vuramayınca top kaleci Hasagic'te kaldı. 17. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un kazandığı serbest vuruşta Gökhan Süzen'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Karcemarskas son anda topu üstten kornere çeldi. 28. dakikada Tum'un pasında ceza yayının sol tarafında topla buluşan İbrahim Akın'ın sert vuruşunda, Karcemarskas meşin yuvarlağı kornere attı. Aynı dakikada Gökhan Süzen'in soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Metin'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 33. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0 öne geçti. Gökhan Süzen'in soldan kullandığı serbest atışta ceza sahasında Metin'in kafa vuruşunda top yan kale direğinden döndü. Altı pastaki Yalçın, önünde seken topu uzaklaştıramayınca araya giren Tevfik, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0 40. dakikada Tevfik'in pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Holmen'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 44. dakikada soldan ceza sahasına giren Tevfik'in vuruşunda top kaleciden döndü. Ceza sahasının sağında uygun durumda topla buluşan Tum, gelişine yaptığı kötü vuruşta meşin yuvarlağı boş kale yerine auta attı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: İlker Meral, Selçuk Kaya, Hakan Yemişken İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic, Kus, Serhat Akyüz, Metin, Ekrem, Holmen, Mahmut, Gökhan Süzen, İbrahim Akın, Tevfik, Tum Gaziantepspor: Karcemarskas, Elyasa, Yalçın, Emre, Ivan De Souza, Popov, Serdar, Murat, Olcan, Mehmet Yılmaz, Sosa Gol: Dk. 33 Tevfik (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)