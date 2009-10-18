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Spor

İBB: 0 - Manisaspor: 0 (İlk yarı sonucu)

18 Ekim 2009 19:26

Turkcell Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Manisaspor arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
     7. dakikada İbrahim'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta topla buluşan Metin'in kafa vuruşunda, kaleci Orkun meşin yuvarlağı çeldi. Savunma, meşin yuvarlağı taca atarak tehlikeyi önledi.
     Pozisyonun devamında topla sağdan ceza alanına giren İbrahim'in sert vuruşunda, kaleci bir kez daha topu önledi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
     16. dakikada sağda topu alan Isaac, Cesario'yu geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu. Kaleciden seken topa Isaac bir kez daha müdahale ederken, savunma meşin yuvarlağı çizgi üstünde tuttu, Manisasporlu futbolcu topa müdahale etmek isterken yaptığı faulle pozisyonun bitmesine neden oldu.
     34. dakikada Güven'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşa Isaac'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunma, daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
     Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
    
     Stat: Atatürk Olimpiyat
     Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Uygar Bebek, Nihat Samuk
     İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan, Kus, Cesario, Metin, Ekrem, Sylla, Efe, Serhat, Zeki, İbrahim, Tum
     Manisaspor: Orkun, Güven, Dixon, Burak, Eren, Yiğit, Simpson, Mehmet Nas, Nizamettin, Sezer, İsaac

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