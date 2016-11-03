İbadi'den Telafer açıklaması

Türkiye'nin, IŞİD'in elinde bulunan Telafer'e 167 kilometre uzaklıkta bulunan Silopi'ye askeri sevkiyat yapmasının ardından Irak Başbakanı Haydar el İbadi'den ikinci açıklama geldi.

Irak Başbakanı İbadi, Irak'tan izin alınmadan yapılacak bir müdahalenin 'ülkeye saldırı' sayılacağını, Türkiye'yle savaşmak istemediklerini, ancak gerekirse kendilerini savunacaklarını söyledi.

Doğan Haber Ajansı Irak muhabiri Ahmet Haşim Muhtaroğlu'nun geçtiği habere göre, İbadi bu açıklamaları, Telafer'den gelen bir heyeti kabulü sırasında yaptı.

Irak devlet televizyonunda yayınlanan görüşmede, İbadi, "Telafer'i çok yakında kahraman güçlerimiz geri alacaktır ve zaferimiz tüm iyilerin kötülere karşı zaferi olacaktır. Telafer'in birlik olması bizim için önemlidir" dedi.

İbadi, konuşmasının devamında, Türkiye başlığında ise şunları söyledi:

"Sadece biz sizi istediğimizde ve size ihtiyaç duyduğumuzda bir arkadaş, müttefik ve komşu olarak gelip misafirimiz olursunuz. Ama Irak'ın egemenliğine ve halkının iradesine saygı göstermeden, zorla girmeyi tercih ettiğiniz işin tek adı saldırıdır. Ve sonunda her saldırı ulusal bir eylem ile karşılaşır ve tüm şeriat kanunlarına göre hakkını, ırzını, malını, kanını savunarak ölenler, şehit ölürler. Çünkü bu bir savunmadır ve saldırıyı gerçekleştiren biz değiliz. İki komşu devlet arasında savaş olursa bu savaşta iki devletin de karı olamaz, çünkü bu savaş uzak bir ülke ile değil. Çatışma ve anlaşmazlıklar devam ederse iki halkın da kaybı olur ve her iki ülke zarar görür. Bu yüzden savaşa istekli değiliz."

Irak Başbakanı İbadi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazıları kendilerinin Iraklı olduklarını iddia ediyorlar ancak Türkleri bize karşı devamlı tahrik ediyorlar ve iki devleti birbirine salmak için gayret gösteriyorlar. Bu bana çok şaşırtıcı geliyor. Türkiye ile diplomatik kanallar açtık ve konuyu sakinleştirmek için diyalog korduk ve bu vesileyle bazılarının yalan bilgiler aktardığını keşfettik. Bunların tek amacı Türkiye'yi krize sürüklemek. Bunlar Türkiye Irak'a geldikten sonra başa geçmeyi hayal ediyorlar, IŞİD ile yaptıkları hatayı şimdi yine tekrarlıyorlar. Zaten IŞİD'in Musul'a girişini bunlar kolaylaştırmıştı. Türkiye dahil her devletin sabit bir yöntemi vardır; kendi çıkarını düşünür, onun bunun hatırı için ordusunu başka ülkeye sokarak feda etmez. Şu ana kadar Türkiye ile çatışmayı önlemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Ama açıkcası, Allah göstermesin, eğer Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'a pervasızca girdiği takdirde bedelini ödeyecektir. Iraklılar birliktir ve birlikte bu saldırıya karşı duracaklardır. Bu toprak ve egemenlik bizimdir" ifadelerini kullandı.