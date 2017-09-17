İbadi'den referandum açıklaması: Askeri müdahaleye hazırız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu düzenleme planını parlamentoda onaylamasının ardından Bağdat'tan askeri müdahale uyarısı geldi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, referandum planının şiddetle neticelenmesi durumunda askeri olarak müdahalede bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Associated Press haber ajansına konuşan el İbadi, "Eğer Irak halkı, yasa dışı bir şekilde güç kullanımı ile tehdit edilirse, askeri olarak müdahale edeceğiz" dedi.

El-İbadi, Irak anayasasına ve sınırlarına karşı gelmenin bölge ülkelerine Irak'ın egemenliğini ihlal etmek için "açık davet" sunacağını da belirtti. Irak Başbakanı bu durumun gerilimi çok tehlikeli biçimde artıracağına dikkat çekti.

"Bağımsız Kürdistan'ı kabul edecek misiniz?" sorusuna ise el İbadi, "Bu bana kalmış bir şey değil. Anayasayı ilgilendiren bir konu" cevabını verdi.

"Ulusal güvenlik meselesidir"

IKBY'nin düzenlemeyi planladığı referandumla ilgili bir açıklama da Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Türkiye'nin konuyla ilgili tutumunu, "Ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir" sözleriyle dile getirdi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Yıldırım, "Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Ankara'nın gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de Irak Başbakanı ile bir araya geleceğini belirten Erdoğan, "Ne yazık ki Irak'ın bölünmesine yönelik bir adıma, 'Buyurun devam edin' demeyiz" dedi.

Erbil'deki bölgesel parlamentonun bağımsızlık referandumunu onaylamasının ardından Washington'dan da referandumun iptali çağrısı yapılmıştı. Beyaz Saray sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada referandumun düzenlenmesinin "provokatif ve istikrarsızlaştırıcı" olacağına dikkat çekilmişti.

25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapılması için IKBY Parlamentosu'nda yapılan oylamada 68 milletvekilinden 65'inin oyu ile referanduma onay çıkmıştı.

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DHA,AFP,Reuters,AP/ÖA/DÇ