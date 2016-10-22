İbadi: Türklere teşekkürler ama Iraklılar halleder

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Irak hükümetini Musul'u terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonuna Türkiye'nin de katılabilmesi için Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile görüştü. Başbakan el İbadi Musul'u IŞİD'den temizleyebilecek güce sahip olduklarını belirterek, "Türklerin de katılmak istediklerini biliyorum. Kendilerine teşekkür ederim. Bu sorunla Iraklılar başa çıkacak ve Musul ile diğer bölgeleri IŞİD'den Iraklılar temizleyecektir” dedi. Haydar el İbadi Musul operasyonunu Irak ordusu, Peşmerge güçleri ve diğer yerel grupların yürüteceğini ve gerektiği takdirde Türkiye ve diğer bölge ülkelerinden yardım isteyebileceklerini sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakanı Carter Ankara'daki temaslarından sonra ‘Musul'u kurtarma operasyonunda Türkiye'nin de rol alması hususunda prensip anlaşmasına vardıklarını ancak son kararı Irak'ın vereceğini belirtmiş, Türkiye ile Irak arasındaki görüş ayrılıklarının giderilebileceği inancında olduğunu da sözlerine eklemişti.

ABD Irak ile Türkiye'yi uzlaştırma telaşında

Bu yıl içinde Irak'ı üçüncü kez ziyaret etmekte olan Ashton Carter, Irak ordusuna verdikleri eğitim yardımını devam ettirme taahhüdünde bulundu. ABD Savunma Bakanı, Irak'ın kuzeyindeki Türk askeri operasyonu yüzünden Bağdat ile Ankara yönetimleri arasında patlak veren gerginliği gidermeye çalışıyor. Musul'u kurtarma operasyonunun başlamasıyla birlikte iki komşu ülke arasındaki görüş ayrılıkları bariz şekilde ortaya çıkmıştı.

Türkiye Sünni ve Kürt silahlı gruplarını eğitmek amacıyla Musul'un kuzeyine 500 dolayında asker göndermişti. Bağdat yönetimi asker sevki için izin alınmadığını duyurarak Türk birliğinin Irak topraklarından çekilmesini talep etmişti. Bu talebi geri çeviren Türkiye Musul'un kurtarılmasında rol oynamakta ısrarlı olduğunu duyurmuştu.

Musul'un merkezindeki çarpışmalar çetin geçecek

Musul'u kurtarma operasyonunun başarılı başladığını belirten Amerikalı kurmaylar kent içindeki sokak çarpışmalarının çetin geçmesini beklediklerini söylüyor. ABD önce IŞİD'in direniş gücünü ölçmek ve kentten daha fazla IŞİD militanının kaçmaya teşebbüs edip etmediğini öğrenmek amacında. Terör örgütü Kerkük'e ani saldırı düzenlemiş ve çarpışmada en az 14 kişi ölmüştü. Amerikalı yetkililer Musul çevresinde kademeli savunma hattı kuran terör milisinin roket, canlı bomba ve bomba yüklü araçlarla taarruzu püskürtmeye çalışacağını belirtiyor. IŞİD'in kent çevresindeki mevzilerini savunmak yerine Irak ordusunun kente girmesini önlemeye ağırlık vermesi bekleniyor. Musul'da 3 ila 5 bin IŞİD militanının mevzilenmiş olabileceği ve karşı kuvvetlerin kente girmesinden sonra IŞİD'in keskin nişancıların ve yollara kurduğu barikatların yardımıyla avantajlı duruma geçebileceği dile getiriliyor. Irak'ta 4 bin 800 muharip Amerikan askeri bulunuyor. Yüzlerce asker de cephenin uzağındaki destek ve ikmal çalışmalarında görev alıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters, AG/BS