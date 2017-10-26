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Deutsche Welle

İbadi referandum sonuçlarının iptalini istedi

Irak Başbakanı el İbadi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin referandum sonuçlarının dondurulması önerisini reddetti. El İbadi, ancak sonuçların iptalinin kabul edilebileceğini açıkladı.

26 Ekim 2017 15:16

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu sonuçlarının dondurulması önerisine karşı çıktı. El İbadi, İran'ın başkenti Tahran'da yaptığı açıklamada, sadece referandum sonuçlarının iptal edilmesini kabul edeceğini vurguladı. El İbadi, "sonuçların iptal edilmesi ve anayasaya uyulması dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceklerini" söyledi.

Irak hükümeti tarafından daha önce yapılan açıklamalarda da, müzakerelere başlanabilmesi için önkoşulun bağımsızlık referandumunun sonuçlarının iptal edilmesi olduğu vurgulanmıştı.

Dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen el İbadi, bugün de İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulunuyor.

IKBY'nin önerisi

IKBY, Erbil ve Bağdat arasında yaşanan gerilimi azaltmak için Irak hükümetine dün üç maddelik öneride bulunmuştu. Öneri, "acil ateşkes ve Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm askeri operasyonların durdurulmasını", "referandum sonuçlarının dondurulmasını" ve Erbil ile Bağdat arasında "anayasa temelinde açık diyalog başlatılmasını" içeriyordu.

IKBY'de 25 Eylül tarihinde düzenlenen referandumda oy kullananların yüzde 93'ü bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı.

Bağdat hükümeti referanduma sert tepki göstermiş ve tartışmalı bölgelerde operasyon başlatmıştı. Irak ordusu operasyon çerçevesinde Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmişti.

Reuters/dpa/JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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