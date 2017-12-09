İbadi: Irak'ta savaş sona erdi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat’ta Irak Gazeteciler Sendikası tarafından düzenlenen "Uluslararası Medya Konferansı"nda yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Suriye sınırının tamamında kontrolü sağladığını ve IŞİD'le savaşın sona erdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü resmi olarak İsrail'in başkenti olarak kabul ettiği kararına tepkisini bir kez daha yineleyen İbadi, "Kimsenin Kudüs’ü çalmaya hakkı ve imkanı yoktur" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre İbadi, daha öncede yaptığı açıklamada söz konusu kararı kabul etmediklerini, bunun bölgeye olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulunmuştu. Öte yandan, Irak Savunma Bakanliğı’na bağlı, Savaş Medya Ağı tarafından da yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'e karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, "ülke topraklarının tümünün terör örgütü IŞİD'den temizlendiğini" bildirdi.