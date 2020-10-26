İbadete açılan Ayasofya'nın tuvaletlerini yenilemek için 950 bin liralık ihale

Vakıflar Genel Müdürlüğü, temmuz ayından ibadete açılan Ayasofya’nın tuvaletlerini yenilemek için binlerce liralık yenileme ihalesi düzenledi. İhaleyi 950 bin lira teklif veren şirket kazandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü 29 Eylül tarihinde “Ayasofya Camii Tuvaletleri Yenileme İşi” adı altın bir ihale düzenledi. Üç şirketin katıldığı ihaleyi 950 bin TL teklif veren Iras Yapı Organizasyon Anonim Şirketi’nin kazandığı açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile şirket arasında 15 Ekim tarihinde sözleşme imzalanırken tuvaletlerin 2021 yılının Ağustos ayına kadar yenilenmesi istendi.

Ayasofya Camii yetkilileri ihaleye ilişkin BirGün’e açıklama yaptı. Ayasofya Camii’ndeki Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, “Tuvalet tadilatı ve yenileme işi daha yeni başladı. Bu tadilatla beraber ‘camiye uygun yeni lavabolar’ yapılacak. Camilerde olduğu gibi abdest alma yerlerinin de bulduğu alanlar yapılacak” ifadeleri kullandı.



TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen ise yaptığı açıklamada, “Ayasofya bin 500 yılı aşkın bir süredir ayaktadır ve bir kültürel mirastır. Bu tuvaletler Ayasofya’nın içerisinde değil, dışarıdaki şantiye binaları denen alandadır. Dolayısıyla asıl tartışılması gereken konu da yüzyıllardır ayakta olan bir kültürel mirasın camiye dönüştürülmesidir” ifadelerini kullandı.