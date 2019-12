T24 - İsviçre Devlet Başkanı Leuthard, Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Leuthard, 'İbadet için minare gerekli değil' diyerek ülkesindeki minare yasağını savundu.





İsviçre Devlet Başkanı Doris Leuthard, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ay sonunda İsviçre'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde aralarında bulunduğu az sayıdaki gazeteciyi kabul etti. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Türkiye ile Ermenistan arasında arabuluculuk yapan ve iki ülkenin imza koyduğu protokolleri hazırlayan İsviçre'nin Devlet Başkanı, süreci yorumlarken önemli mesajlar verdi:

'PROTOKOLLER MASADA'



Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve müzakereler maalesef donmuş durumda. Ama görüşmeler her an yeniden başlayabilir. Her iki ülke ve toplumun, zamana ihtiyacı var. Protokoller konusunda perde arkasında her zaman görüşmeler olabilir. Her iki tarafın da masaya oturmak için siyasi iradesi olduğunu görmemiz gerek. Gerçek olan şu ki: 'Zürih protokolleri masada.'





'YA ENTEGRE OLURSUN YA SAYGI DUYARSIN'



Anayasamıza göre İsviçre'de herkesin kendini ifade etme özgürlüğü, din özgürlüğü vardır. İster İsviçre vatandaşı, ister yabancı olsun anayasamıza uymazlarsa yaptırımla karşılaşırlar. Kişiler bu anayasaya entegre olamasalar dahi, saygı duymak zorundalar. Buna burka giymek ve dini konular da dahil.





'MİNARE YASAĞI'



Bu kararla dinsel özgürlüğe dokunulmadığını düşünüyorum. İbadet özgürlüğü olduğu sürece, minarenin önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu kararın (minare yasağı) ardındaki düşünce buydu. Hükümet minare yapımı konusundaki 'hayır' oyunu desteklemiyordu. Ama halkın kararına saygı duyduk.





'HIRİSTİYAN BİR ÜLKEYİZ'



Anayasamızın özüne baktığımızda İsviçre'nin Hıristiyan değerlere sahip bir ülke olduğu anlaşılabilir. Ama ülkemizde yaşayan 400 bin Müslüman olduğu da bir gerçek. Bizim için sorun İslam değil. Bizim için önemli olan entegrasyan. Hindu, Yahudi, Müslüman olmanız sizin özelinizdir.





'TÜRKLERLE SORUNUMUZ YOK'



İsviçre'de yaşayan Türklerle büyük bir sorunumuz olduğunu sanmıyorum. Türk toplumu en çok Basel'de yaşıyor. İsviçre Milli takımındaki en ünlü iki futbolcumuz Türk. Çok popülerler ve İsviçreli hayranları var.





'GÜL'ÜN ZİYARETİNDEN GURUR DUYUYORUZ'



Cumhurbaşkanı Gül'ün İsviçre'yi yapacağı ziyaretten gurur duyuyoruz. Bu ziyaret çok özel çünkü konuk edeceğimiz cumhurbaşkanlarını seçerken stratejik açıdan da değerlendiriyoruz.





Şu an arabuluculuk söz konusu değil



Türkİye ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde rol alan İsviçreli diplomat Jan-Luc Oesch, iki ülke arasındaki müzakerelerin hali hazırda durmuş olduğunu belirtirken, 'Şu anda arabuluculuk söz konusu değil. Yeniden talep gelirse buna hazırız' diye konuştu. 'İki ülke de bizi arabulucu olarak onayladı. Çünkü İsviçre'nin arabulucu kapasitesine güvendiler' diyen Oesch, protokollerin iki ülke meclislerinden geçmesini diledi.