T24 LogoT24 Logo
Gündem

IATA; Türkiye 2036 yılınında hava taşımacılığında ilk 10'da...

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE önümüzdeki 20 yılda hava taşımacılığında dünyanın 10 ülkesi arasına gireceğini öngören Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği(IATA) 2036 yılı tahmini verilerini açıkladı

24 Ekim 2017 22:06

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE önümüzdeki 20 yılda hava taşımacılığında dünyanın 10 ülkesi arasına gireceğini öngören Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği(IATA) 2036 yılı tahmini verilerini açıkladı.
275 Havayolunu temsil eden ve küresel hava trafiğinin yüzde 83\'ünü oluşturan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği(IATA), dünya genelinde hızlı büyüyen havacılık sektörünün önümüzdeki 20 yıl içerisindeki gelişimine ilişkin verilerini resmi sitesinde açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye\'nin 2036 yılında dünya hava taşımacılığında ilk 10 ülke arasına girmesi bekleniyor.

119 MİLYON YOLCU
Havacılık sektöründe en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alan Türkiye, 2036 yılına kadar toplam yolcu pazarına 119 milyon yeni yolcu ekleyerek yılda 196 milyon yolcu taşır hale gelecek. Böylece havacılık pazarında en büyük 9\'uncu ülke olacak.

2036 YILINDA ÜLKE SIRALAMASI
Hava yolcu taşımacılığında en büyük ilk 10 ülke sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Endonezya, İngiltere, Japonya, İspanya, Almanya, Türkiye ve Tayland olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI İKİ KAT ARTMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
IATA verilerine göre; bu yılsonuna kadar 4 milyar civarında olması beklenen yolcularının 2036\'da iki katına çıkarak 7,8 milyar olarak gerçeklemesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin ASLIYÜCEİSTANBULDHATÜRKİYE önümüzdekiUluslararası Hava Taşımacılığı BirliğiIATAHavayolunuAçıklananTürkiyeMİLYON YOLCU HavacılıkBöyleceYILINDASIRALAMASI HavaABD Hindistan EndonezyaJaponyaAlmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24