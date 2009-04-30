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Dünya

IATA, domuz gribine karşı hazırlıkta

30 Nisan 2009 21:14

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) domuz gribi salgınına karşı önlemler almaya hazırlandığını bildirdi.

IATA Genel Müdürü Giovanni Bisignani yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düzenli seyahatlerin kısıtlanması için bir çağrıda bulunmadığına dikkati çekerek, "DSÖ küresel uzman" diye konuştu.

Basignani, hükümetlerin DSÖ'nün önerileri doğrultusunda eylemlerini koordine etmeleri ve karar almalarını ümit ettiklerini söyledi. Basignani, bazı hükümetlerin seyahat düzenlemelerinin, yolcular için karmaşa yaratacağı uyarısında da bulundu.

Dünya çapında 230 havayolunu temsil eden IATA'dan hafta başında yapılan açıklamada, küresel ekonomik krizin içinde bulunulduğu bir dönemde domuz gribinin havayollarında finansal sorunlar yaratabileceği uyarısında bulunulmuştu. IATA, havayollarıyla uçanların oranında, mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 düşüş olduğunu açıklamıştı.


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