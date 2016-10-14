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Spor

Ianis Hagi ülkesine dönüyor

Galatasaray’ın efsanesi Gheorghe Hagi’nin küçük oğlu Ianis Hagi, transfer oluyor

14 Ekim 2016 13:58

Serie A takımlarından Fiorentina'da şans bulamayan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Dinamo Bükreş'e kiralanacak.

Fiorentina, oyun tecrübesi kazanmasını istediği 18 yaşındaki futbolcuyu Dinamo Bükreş’e kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.

Romanya basınındaki haberlere göre, Bükreş kulübünün yeni genel menajeri Mutu, eski takımı Fiorentina ile iletişime geçerek oyuncuyu kiralamanın sözünü aldı. Genç takımda 3 maça çıkan Hagi, fileleri 3 kere sarstı.

Yaz transfer sezonunda Viitorul takımımndan 2 milyon Euro’ya transfer edilen Ianis’in hedefi Fiorentina’nın as takımında oynamak. Fiorentina Teknik Direktörü Paulo Sousa, yakın zamanda genç futbolcuya şans vereceğini açıklamıştı.

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