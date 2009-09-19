IAEA'dan İsrail'i eleştiren, şaşırtıcı karar

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) 53. genel kurul toplantısından, dikkat çekici bir karar çıktı. IAEA, İsrail'in atom ve nükleer programlarını eleştiren bir karara imza attı. Bu, kurulun 18 yıldır İsrail aleyhine aldığı ilk karar.



İsrail'in nükleer kapasitesiyle ilgili kaygıların dile getirildiği önerge 16 çekimser ve 45'e karşı 49 oyla kabul edildi.



'İsrail'in nükleer yetenekleri' başlıklı kararda, İsrail'in nükleer kapasitesinin Ortadoğu'da silahlanma yarışını tetikleyebileceğine dikkat çekiliyor.



IAEA: İsrail tesisleri açmalı



İsrail'in tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yetkililerine açması da isteniyor.



Tel Aviv yönetimi ise kararı, İsrail'e karşı açık düşmanlık olarak değerlendirdi.



İsrail karşıtı karar, Arap ülkelerinin başarısı Uluslararası Atom Enerjisi'ndeki ayrılıkların göstergesi olarak nitelendiriliyor.

