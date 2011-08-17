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Ekonomi

İAB piyasalarında ramazan bayramı tatili İSTANBUL (A.A)

17 Ağustos 2011 21:41

-İAB piyasalarında ramazan bayramı tatili İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - İstanbul Altın Borsası (İAB) piyasalarında Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Ağustos'ta yarım gün işlem yapılacak, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de seans ve takas işlemleri yapılmayacak. Borsa başkanlık duyurusunda şöyle denildi: ''İstanbul Altın Borsası piyasalarında Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Ağustos 2011 tarihinde saat 13.00'e kadar seans işlemleri yapılacak olup, takas işlemleri yapılmayacaktır. Söz konusu tarihte gerçekleşen işlemlerin takası, 2 Eylül 2011 tarihinde yapılacaktır. 30-31 Ağustos ve 1 Eylül 2011 tarihlerinde seans ile takas işlemleri yapılmayacaktır.''

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