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Spor

IAAFden doping ihbar hattı

İstihbaratta bulunan kişilerin bilgilerinin gizli tutulacağı açıklandı

30 Kasım 2016 16:29

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), resmi internet sitesine "dopingi ihbar et" adlı bir bölüm ekledi.

IAAF, test metotlarındaki ilerlemeye ve uygulanan yaptırımlara karşın spor dünyasının bir türlü önüne geçemediği dopingle mücadele etmek için yeni bir yol izleyecek.

IAAF, dopinge ilişkin kanıt ya da şüphesi bulunan ve başta antrenörler olmak üzere dopinge teşvik eden kişiler, yasaklı maddelerin ticareti, yeni doping ürünleri gibi konularda bilgi sahibi kişilerin yardımıyla dopinge karşı daha etkin mücadele vermeyi hedefliyor.

Atletizmdeki doping olaylarına şahit olan veya duyanlar, iaaf.org'un ana sayfası ve site içindeki "medical/anti-doping" (sağlık/dopingle mücadele) bölümünden erişilebilen "report doping" (dopingi ihbar et) portalı sayesinde, isimlerini açıklamadan ihbarda bulunabilecek.

İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça hizmet veren sistem aracılığıyla elde edilen istihbarata, yalnızca yetkili personel ulaşabilecek. Bilgiler, IAAF dopingle mücadele birimi tarafından gizli tutulacak.

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