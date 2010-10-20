-IAAF, ''YILIN ATLETİ''Nİ ARIYOR ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), erkeklerde ve bayanlarda ''Yılın Atleti''ni belirleyecek anketi başlattı. IAAF'ın internet sitesi www.iaaf.org'da, yılın atletini belirlemek için ön adım olan oylama başlatıldı. Erkekler ve bayanlarda 10'ar aday arasından en yüksek oyları alacak 3'er atlet, IAAF Atletizm Ailesi üyelerinin anketine eklenecek ve sonuçlar, Uluslararası Atletizm Vakfı Özel Jürisi'nce yeniden oylanacak. Erkeklerde ve bayanlarda en fazla oyu alacak ''yılın atleti'', 21 Kasım'da Monaco'da düzenlenecek IAAF Dünya Atletizm Galası'nda ödüllerini alacak. Oylama, 7 Kasım Pazar gecesi sona erecek. Aday atletler şu isimlerden oluşuyor: Erkekler; Christian Cantwell (ABD): 24 gülle atma yarışmasından sadece 2'sinde başarılı olamadı. Dünya salon şampiyonu olup, Elmas Lig yarışlarında ilk sırada yer alan Cantwell, 22,41 metrelik derecesiyle dünya rekorunu elinde bulunduruyor. Tyson Gay (ABD): 8 sprint finalinin 7'sini kazanan Tyson Gay, Stockholm'deki 100 metre yarışlarında dünya rekortmeni Jamaikalı sprinter Usain Bolt'u geçmeyi başardı. Kıtalararası Kupa'da da 4x100 metre bayrak yarışında şampiyon olan ABD Milli Takımı formasıyla koştu. Steven Hooker (Avustralya): Sırıkla yüksek atlamada dünya salon, Kıtalararası Kupa ve Commonwealth (İngiliz Uluslar Topluluğu) Oyunları şampiyonu. 6,01 ve 5,95 metrelik dereceleriyle dünya salon ve açık hava rekorlarını elinde bulunduruyor. Bernard Lagat (ABD): 3000 metrede dünya salon ve Kıtalararası Kupa şampiyonu. 3000 ve 5000 metrelerde Kuzey Amerika rekorlarının sahibi. Christophe Lemaitre (Fransa): Kıtalararası Kupa şampiyonu, Avrupa şampiyonalarında 3 altın madalya sahibi. David Oliver (ABD): 110 metre engellide koştuğu 15 final yarışının tümünü kazandı. Kıtalararası Kupa şampiyonu, Elmas Lig'de 6 yarışın 6'sında da şampiyon oldu. 12,89 ve 12,90 ile tüm zamanların en iyi 4. ve 5. zamanını yaptı. David Rudisha (Kenya): 800 metrede (1:41.09 ve 1:41.01) ile 2 dünya rekoru kırdı. Afrika Atletizm Şampiyonası'nda ve Kıtalararası Kupa'da ilk sırada yer aldı. 11 finalde şampiyon oldu. Zersenay Tadese (Eritre): Yarı maratonda ve 20 kilometrede 58.23 ve 55.21'lik zamanıyla dünya rekoru kırdı. Teddy Tamgho (Fransa): Üç adım atlamada 17,90 metre ile dünya şampiyonu ve rekortmeni. Tüm zamanların en iyi derecesi sıralamasında ise 17,98 metre ile 3. sırada yer alıyor. Andreas Thorkildsen (Norveç): Cirit atmada Avrupa şampiyonası, Elmas Lig ve Kıtalararası Kupa'nın da aralarında bulunduğu 14 yarışın 12'sinde şampiyon oldu. 90,37 metreyle dünya rekorunu elinde bulunduruyor. Bayanlar; Veronica Campbell Brown (Jamaika): Bayanlar 60 metrede dünya salon şampiyonu, 100 ve 200 metrelerde, 10,78 ve 21,98'lik dereceleriyle dünya rekoru sahibi. Milcah Chemos Cheywa (Kenya): Bayanlar 3000 metre engellide katıldığı 11 yarışın 7'sini kazandı, 4'ünde ikinci sırada yer aldı. Elmas Lig ve Commonwealth Oyunları'nda şampiyon oldu, 9:11,71'lik derecesiyle dünya rekorunu elinde bulunduruyor. Meseret Defar (Etiyopya): Milli atlet Elvan Abeylegesse'nin rakiplerinden biri olan Defar, bayanlar 3000 metrede dünya salon ve Kıtalararası Kupa şampiyonu. 5000 metrede 14:24,79'luk derecesiyle dünya salon rekoru kırdı. Jessica Ennis (Büyük Britanya): Pentatlonda ve heptatlonda dünya salon ve Avrupa şampiyonu. Allyson Felix (ABD): Bayanlar 200 ve 400 metrelerde ELmas Lig şampiyonu. Dünya salon şampiyonasında bayrak yarışı şampiyonluğu, 15 bireysel yarışta 14 şampiyonluğu var. Fabiana Murer (Brezilya): Bayanlar sırıkla yüksek atlamada dünya salon ve Elmas Lig şampiyonu. 3 Güney Amerika rekorunu elinde bulunduruyor. Nadezhda Ostapchuk (Belarus): Bayanlar gülle atmada dünya salon, Avrupa ve Elmas Lig şampiyonu. Katıldığı 13 yarışın 12'sini kazandı. Olga Rypakova (Kazakistan): Bayanlar üç adım atlamada dünya salon şampiyonu. Kıtalararası Kupa'da şampiyon oldu, 15,25 metreyle Asya rekoru kırdı. Blanka Vlasic (Hırvatistan): Bayanlar yüksek atlamada 20 yarışın 18'ini kazandı. Elmas Lig'de katıldığı 7 yarışın 7'sinde şampiyon oldu. 2,05 metreyle dünya rekorunu elinde bulunduran Vlasic, dünya salon, Avrupa ve Kıtalararası Kupa şampiyonu oldu. Anita Wlodarczyk (Polonya): Bayanlar çekiç atmada 78,30 metreyle dünya rekorunu elinde bulunduran atlet, Avrupa üçüncüsü oldu.