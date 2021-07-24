iPhone kullanıcılarına "Evde kal Türkiye" mesajı

Sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" ifadeleriyle gelen bildirimin ekran görüntüsünü paylaştı.

Twitter'da telefonlarına gelen alarmın ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcılar, alarmın tekrarladığını da ifade etti.

Vodafone'dan açıklama

Kullanıcıların telefonuna giden acil durum uyarısıyla ilgili Twitter'dan açıklama yayımlayan Vodafone Türkiye, durumun araştırıldığını belirtti ve şunları yazdı:

"24 Temmuz 2021 Cumartesi sabah saatlerinde bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında “Evde Kal Türkiye” bildiriminin iletildiği tespit edilmiştir.

Konun teknik ekiplerimiz tarafından araştırılmaktadır. Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

Acil durum uyarıları nedir?

iPhone ve Apple Watch'larda acil durum, hükûmet ve kamu güvenliği uyarıları gönderilebiliyor. Apple, acil durum uyarılarının nasıl aktif hâle getirilebileceğini şöyle açıklıyor:

"Bir hükümet uyarısı aldığınızda alarma benzer özel bir ses duyarsınız. Bu uyarıları açmak veya kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Hükümet Uyarıları'nın altında, ilgili uyarı türünü açın veya kapatın.*"

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