iPhone 12'nin gelecek hafta tanıtılması bekleniyor

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Apple gelecek hafta bir organizasyon düzenleyeceğini açıkladı. Birçok insan bu organizasyonda Apple'ın yeni iPhone'unun dizaynını tanıtabileceğini düşünüyor.

Organizasyon 15 Eylül Salı günü düzenlenecek ve Apple'ın internet sitesinden canlı yayınlanacak. Apple genelde yeni ürünlerini tanıttığı organizasyonları eylül aylarının başında merkez binasında düzenliyor.

Şirketin bu vesileyle gelecek hafta 5G'yi kullanabilecek yeni iPhone 12'yi tanıtması bekleniyor. Ancak bazı Apple kullanıcıları Koronavirüs pandemisinin birçok ürüne talebi azaltmasının yeni iPhone'un satışa çıkarılmasını geciktirebileceğinden endişe duyuyor. Apple CFO'su Luca Maestri çıkardıkları ürünleri dağıtıma geçen seneye kıyasla daha geç sokulmasını planladıklarını söylemişti.