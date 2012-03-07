iPad 3 ile neler gelecek?

SERDAR KUZULUOĞLU

7 Mart 2012, Radikal

Steve Jobs 1976’da kurduğu Apple’dan 1985 yılında yönetim kurulu kararıyla kapı dışına konmuştu. 1996’da aynı kurul tarafından geri çağrıldığında şirket satışları dibe vurmuş ve borç batağından dolayı iflasın eşiğine gelmişti. Bugün Apple, kurucusunu ‘ilahi sebeplerle’ kaybetti ancak 500 milyar doları aşan borsa değeri, kasasında yöneticisinin bile nereye harcayacaklarını bilmediğini itiraf ettiği 76.6 milyar dolar nakit parası ve rekor satışlara imza atan ürünleriyle herkesin gıptayla baktığı bir yapı. 500 milyar dolar değerindeki Apple’ın durumunu daha iyi anlamak için Facebook’un 100, Google’ın 200, Microsoft’un 267, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketlerin tamamının değerinin toplamının 250 milyar dolar olduğunu hatırlamak yeterli.



iPad’de üçüncü perde

Firma bugün ABD’de önemli bir etkinlik düzenleyecek. Şüphesiz en önemli detay bu lansmanın geçen yıl ekim ayında pankreas kanseri yüzünden hayatını kaybeden Steve Jobs’un ardından gerçekleştirilecek ilk etkinlik olması. Diğer önemli ayrıntı ise herkesin ortak tahmini: iPad3. Tablet bilgisayar pazarında yeni bir kulvar açan ve devamında piyasaya çıkan onlarca rakibine rağmen yüzde 80’in üstünde bir paya sahip olan iPad’in üçüncü versiyonunun bugün tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen yıl 32 milyon, bu yılın ilk üç ayındaysa 15,4 milyon iPad satan ve toplamda 55 milyon tablete ulaşan Apple için üçüncü seri önemli bir gelir kalemi oluşturacak gibi görünüyor. Herkesin merak ettiği şey ise yeni ne olacağı.



iPad3 tahminleri

Mutlak gizlilik politikasıyla ünlü Apple’ın sır perdesini aralamak güç. Ancak ortada dönen dedikodular ve üreticilerden sızan bilgi kırıntılarından yola çıkarak beklentileri şöyle özetleyebiliriz:



* Retina Display: iPhone4 ile hayatımıza giren yüksek çözünürlüklü ekranların iPad3’te yer alması kuvvetli bir ihtimal. Böylece iPad3, önceki serilere göre dört kat daha net görüntü yansıtacak.



* LTE: Henüz Türkiye’de desteklenmeyen 4G, başta ABD olmak üzere birçok bölgedeki yeni cazibe merkezi. iPad3’ün wifi ve 3G’ye ek olarak LTE olarak da adlandırılan 4G’yi desteklemesi bekleniyor.



* Pil ömrü: iPad3’ün 4G ile artan pil ihtiyacı yeni bir pil ile desteklenecek. Bu durum sadece wifi kullanıldığı durumlarda çok daha uzun bir pil ömrü anlamına gelecek.



* Tuşsuz yüzey: Apple’ın lansman davetiyesinde kullandığı iPad görselinde cihazın ön alt yüzündeki ana tuş görünmüyor. Bu kimilerinin tuşsuz, tamamen dokunmatik arayüz söylentilerine yol açtı ancak buna pek ihtimal verilmiyor.



* iOS6: Kimi teknoloji siteleri şimdiden sistem kayıtlarından Apple Genel Merkezi’ndeki bilgisayarlardan kendi sayfalarına iOS6 kullanan cihazların bağlandığını rapor ediyor (bit.ly/xdIigB). Bu da iPad3’ün yeni işletim sistemiyle gelebileceği iddiasını güçlendiriyor.



* 7 inç ekran: iPad3 için olmasa da iPad’lerin birçok bileşeninin yanı sıra ekranlarını da üreten Samsung’dan sızan bilgilere göre Apple 2012’nin üçüncü çeyreğinde 7 inçlik bir tablet için hazırlıklar yapıyor.



İki teker üstü Tron

Şöhretlerin ürünlerini hayır amaçlı satışa çıkaran Charity Buzz sitesi bu sefer kendisi başlı başına şöhret olan bir ürünü vitrine yerleştirdi. 1982’de çekilen ve bilimkurgu efsaneleri arasına giren Tron filminin 2011’de çekilen yeni sürümünde kullanılan ‘Xenon Light’ adlı motosikleti en fanatik tutkununu bekliyor. Elektrik motoruyla çalışan ve tek şarjla 160 kilometre gidebilen Xenon Light özel formundan dolayı saatte en fazla 80 km hızla gidebiliyor.

55 bin dolar etiketli motor 23 bin dolardan açık arttırmaya çıktı. Son rakamıysa satışın kapanacağı 14 Mart tarihinde belli olacak. (bit.ly/zA6Soy)



Instagram’ı hayata taşımak

Sadece iPhone’da çalışan, doğru dürüst bir sitesi bile olmayan Instagram, çektiğiniz fotoğraflara bazı efektler uygulayıp arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlayan ücretsiz bir mobil uygulama. Yarattığı sosyal katmanla 25 milyondan fazla kullanıcıyı geride bırakan bu yeni çılgınlık birçok ‘parazit’ girişimin de ilham kaynağı oldu. Bunlara en iyi örneklerden biri de Printstagram. Site aracılığıyla Instagram’da çektiğiniz kareleri poster, kartpostal, çıkartma ve farklı boyutlarda mini-albüm halinde bastırabiliyorsunuz. Fiyatları ve tasarımıyla davetkâr olduğunu söylemeliyim (printstagr.am).