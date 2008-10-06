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Fenerbahçeli taraftarlar, takımın durumuna ve yönetim kuruluna olan tepkilerini farklı bir yolla dile getirdi.Sarı-lacivertli ekibin maçta yediği 4. golden sonra tepki veren tribünlerden ilk önce yoğun bir şekilde, “I Love You Zico” tezahüratları yükseldi. Taraftarlar bu tezahüratı maç sonunda stat dışında da sürdürdü.Taraftarlar daha sonra İspanya’nın Real Betis takımına transfer olan Brezilya asıllı oyuncu Aurelio için “Mehmet Aurelio” şeklinde tempo tuttu.Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının yedikleri 4. golden sonra tribünlerden ayrılmaya başladı. Maçın bitiş düdüğünde tribünlerin büyük bölümü boşaldı.Maraton üst tribünde bir grup taraftar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a yönelik, “Bizimle uğraşma, takımı toparla” şeklinde tempo tuttu. Bu grubun bir ara tribünlerdeki bölünmeyle ilgili olarak küfürlü tezahürat yaptığı duyuldu.Bu arada maç sonrası stat dışındaki bazı sarı-lacivertli taraftarlar, “Yönetim istifa” tezahüratında bulundu.Bu arada, maçın ikinci yarısında protokol tribününde Fenerbahçeli yöneticilerin bulunmadığı, Kayserisporlu yöneticilerin de son dakikalar doğru tribünden ayrıldıkları görüldü. Basın tribününe yakın bölümdeki tribünde, Kayserisporlu futbolcuları alkışlayan taraftarlara, bazı taraftarlar tepki gösterirken, güvenlik güçleri kavga çıkmasını önledi.