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Spor

I. İnönü zaferi!

Beşiktaş, İnönü Stadı konusunda beklediği müjdeyi nihayet aldı, artık iş yıkıma kaldı.

22 Mayıs 2009 03:00


Beşiktaş, İnönü Stadı konusunda beklediği müjdeyi nihayet aldı, artık iş yıkıma kaldı. Yeni projenin önünde en büyük engel olarak duran Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın sonunda onay verdiği ifade edildi.

Siyah-beyazlılar da, Günay’ın çekinceleri ve istekleri doğrultusunda, proje üzerinde revizyona gitti.

Başkent ekipleriyle oynanan maçlar için Ankara’ya giden ve burada Ertuğrul Günay ile görüşen Başkan Yıldırım Demirören’in girişimleri sonucu projenin Anıtlar Kurulu’na gittiği belirtildi.

Bakan Günay ile defalarca projeyi konuşan siyah - beyazlı yönetim, seyirci sayısı konusunda da bakanlıkla uzlaşmaya varınca, yeni stat için artık hiçbir engelin kalmadığı ifade edildi.

Anıtlar Kurulu’nun büyük bir olasılıkla projeyi imzalayacağı ve işin artık stata kazma vurulmasına kaldığı bildirildi. Bütün bürokratik prosedürleri yerine getiren Beşiktaş Yönetimi, yeni stat konusunda artık bütün sorumluluğu kendisine geçirdi.

Bundan sonra stadın yıkılıp yenisinin yapılması konusunda inisiyatifi ele geçiren Beşiktaş Yönetimi, Galatasaray maçından sonra bir araya gelerek bir yol haritası çizecek. Demirören’in en geç haziran ortasında stadın yıkılması için düğmeye basacağı vurgulandı.

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