Hzibullah sanıkları imza vermedi

T24- Tahliye edildikten sonra her gün karakola giderek imza vermesi gereken Hizbullah sanıklarından Cemal Tutar, Fuat Balca ve Abdülkerim Kaya'nın imza vermedikleri ortaya çıktı.

Sanıkların karakola gitmediği her gün için tutanak tutuldu. Cumhuriyet savcılığı da sürenin 3 günü aşması üzerine sanıklara ihtarname çekti.

Durum ayrıca, yargılamayı sürdüren mahkeme ve Yargıtay'a da bildirilecek.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin bir kısmının tebligat gelmediği, bir kısmının da bazı taziyelerde bulunmak için şehir dışında bulunması nedeniyle karakollara gidip imza vermediğini belirtti.

İhtarnameye rağmen sanıkların imzaya gitmemesi durumunda farklı cezaların uygulanması gündeme gelecek.