T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hz. Yusuf'la yataktaki Meryem Ana kızdırdı

St. Matthew Anglikan Kilisesi’nin dağıttığı, Meryem Ana’yı Hz. Yusuf’la yatakta çıplak gösteren afişler, tepki çekti.

18 Aralık 2009 02:00

St. Matthew Anglikan Kilisesi’nin dağıttığı, Meryem Ana’yı Hz. Yusuf’la yatakta çıplak gösteren afişler, Yeni Zelanda’daki muhafazakâr Hıristiyanların tepkisini çekti.

Hz. Yusuf'la yataktaki Meryem Ana kızdırdı

Kilisenin önüne asılan afişin üstü saatler geçmeden boyayla karalandı. Afişte aynı yatakta uzanmış, üzgün, hatta biraz tatminsiz bakışlarla resmedilmiş Yusuf’un yanında cennete doğru bakan Meryem Ana yer alıyor. Üstteyse “Zavallı Yusuf. Tanrı’nın izinden gitmek zor iştir” yazıyor.

Kilisenin başrahibi Archdeacon Glynn Cardy, afişin İsa hakkındaki klişelere meydan okuma anlamını taşıdığını, ilahi güçle hamile kalan Meryem Ana hakkındaki İncil yorumlarına karşı çıktığını belirtiyor. Afişin bu yorumlara meydan okuyarak Noel öncesi inançsızları kiliseye döndürmek için yapıldığını söyleyen Cardy, “Amacımız gökyüzünde var olan ve Meryem Ana’yı bir şekilde hamile bırakan erkek Tanrı inancını hicvetmekti” diyor.

Auckland piskoposluk bölgesi afişi ‘saygısız’ ve ‘incitici’ olarak nitelendirirken kiliseye şikâyet kadar tebrik telefonu da geldiği söyleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24