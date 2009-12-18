Hz. Yusuf'la yataktaki Meryem Ana kızdırdı

Kilisenin önüne asılan afişin üstü saatler geçmeden boyayla karalandı. Afişte aynı yatakta uzanmış, üzgün, hatta biraz tatminsiz bakışlarla resmedilmiş Yusuf’un yanında cennete doğru bakan Meryem Ana yer alıyor. Üstteyse “Zavallı Yusuf. Tanrı’nın izinden gitmek zor iştir” yazıyor.Kilisenin başrahibi Archdeacon Glynn Cardy, afişin İsa hakkındaki klişelere meydan okuma anlamını taşıdığını, ilahi güçle hamile kalan Meryem Ana hakkındaki İncil yorumlarına karşı çıktığını belirtiyor. Afişin bu yorumlara meydan okuyarak Noel öncesi inançsızları kiliseye döndürmek için yapıldığını söyleyen Cardy, “Amacımız gökyüzünde var olan ve Meryem Ana’yı bir şekilde hamile bırakan erkek Tanrı inancını hicvetmekti” diyor.Auckland piskoposluk bölgesi afişi ‘saygısız’ ve ‘incitici’ olarak nitelendirirken kiliseye şikâyet kadar tebrik telefonu da geldiği söyleniyor.