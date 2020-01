HZ: Türkiye’nin terörle mücadelede Avrupa’nın desteğine ihtiyacı var

‘Stuttgarter Nachrichten' gazetesi İstanbul'daki terör saldırısını konu alan yorumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu eleştiriyor:

"Türkiye'ye dayanışma gösterilmelidir. Kürt milliyetçiler tarafından düzenlenmiş olabileceği tahmin edilen yılın dördüncü ağır terör saldırısı karşısında, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan güncel pürüzler önemini kaybediyor. Ancak Erdoğan'ın ülkesindeki Kürtlere yapılan muameleyi geçen yıldan bu yana ‘askerileştirmesinin' ve HDP'li milletvekillerini baskı altına almasının ne kadar yararlı olacağını düşünmesi gerekir. Bu politika terörü meşrulaştırmaz. Ama teröristleri çevrelerinden koparıp tecrit etmeyi zorlaştırır. Erdoğan'ın tutumu bu nedenle yanlıştır.”

‘Südwest Presse' gazetesi de terör saldırısı üzerinden sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a getiriyor:

"Erdoğan Türkiye'yi kendi teveccühü ile yönetilen bir ülke haline getirme hedefinden tek milimetre dahi sapmıyor. Bu nedenle de İstanbul'u yeniden vuran yüreksiz ve menfur teröre adeta davetiye çıkarıyor. 39 can alan bombalara hiçbir haklı gerekçe gösterilemez. Ancak Erdoğan'ın ‘düşmanın çok daha ağır bedel ödeyeceği' mealindeki sözleri şiddeti tırmandıracak ve her iki taraf da daha fazla can kaybedecektir. Tarafların barışmaya yanaşmamasının bedelini saldırılarda hayatını kaybedenler ödüyor.”

‘Frankfurter Rundschau' gazetesinin yorumunda Erdoğan'ın PKK ile uzlaşma yollarını araması gerektiği dile getiriliyor:

"İstanbul'daki son terör saldırısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarının terörü dindirmeyip aksine teşvik ettiğini bir kez daha gösterdi. Ülkenin güneydoğusunda ve sınır ötesinde PKK'nın üzerine daha enerjik bir şekilde gidip, Suriye'deki iç savaşa müdahale ettikçe, rejimine gösterilen direniş daha da şiddetlenecektir. Erdoğan PKK ile görüşmelere başlamaz ve Suriye'de özerk Kürt bölgesi kurulmasını kabul etmez ise, ülkesindeki iç savaş daha da şiddetlenebilir.”

‘Hannoversche Zeitung' gazetesinin yorumunda Türkiye'nin terörle mücadelede Avrupa'nın aktif desteğine ihtiyacı olduğu belirtiliyor:

"İstanbul katliamından sonra hükümet halkı birlik ve beraberlik içinde olmaya çağırıyor. Gerçek ise Türkiye'nin derin bir bölünmüşlük içinde olduğunu gösteriyor. Kürt meselesinin ülkeyi tamamen yırtılmaya sürükleme tehlikesi var. Gelişmeler Türkiye'nin geleceği açısından hiç de umut verici değil. Ancak Beşiktaş'taki bombalı saldırılar Türkiye'nin Avrupalı ortakları için de ‘uyan borusu' olmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürt politikasına, giderek otoriterleşmesine ve başkanlık sistemine geçişle ilgili planlarına katılmamak gerekse bile Türkiye terörle mücadelesinde Avrupa'nın tam dayanışmasını ve aktif desteğini hak etmektedir. Aynı zamanda PKK'nın ‘özgürlük hareketi' olarak yüceltilmesine son verilmeli ve PKK'ya Avrupa Birliği'nin nitelendirmesi doğrultusunda, ‘yasaklanmış terör örgütü' muamelesi yapılmalıdır.”

Derleyen: Ahmet Günaltay