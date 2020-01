Hz. Nuh'un oğluyla cep telefonuyla konuştuğunu iddia eden akademisyene İlber Ortaylı'dan yanıt: Başka iş yap

Tarihçi, yazar Prof. İlber Ortaylı, , İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Yavuz Örnek'in TRT'de katıldığı programdaki "Hz. Nuh döllenmiş bir dişi ve bir erkek yumurta sipariş etti, hatta o dönemde oğlu ile cep telefonuyla görüşüyordu" söylemine yanıt verdi. Ortaylı, biliminsanlarının kavramları iyi bilmesi gerektiğini belirterek, "Bilimadamının her şeyden önce kavramları, her şeyden önce terminolojiyi kullanması lazım. Başka iş yapsın. Bu çok kaba bir şey. Bunu kalkıp milyonların önünde konuşmak inanılmayacak bir şey" dedi.

CNNTürk ekranında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Ortaylı, "Ben daha başkasını da gördüm. Gene başka bir profesör. Ayeti Kerimelerle arkadaşmış... Arada parka da gezmeye gidiyor musunuz diyeceksiniz tövbe estafurullah. Yani, kullandığı tabirden haberi yok. Çok enteresan bu. Bilimadamının her şeyden önce kavramları, her şeyden önce terminolojiyi kullanması lazım. İyi kullanması lazım ve bunun için sopa yemesi lazım, genç yaşta hocasından, meslektaşından. İyi eğitim alması lazım. Mesela bu ne biçim terminoloji derler, kavramı doğru kullan derler. Böyle olur bu iş" diye konuştu.

Ortaylı'nın açıklamaları şöyle:

Demek ki kafası ermiyor bu işe. Başka iş yapsın. Bu çok kaba bir şeydir. Erich Von Daniken tipi bir şeyi ciddiye de alabilirsin, alamazsın tabi... Bunu kalkıp tabi böyle bir işi kalkıp da milyonların önünde konuşmak inanılmayacak bir şey. Orada mucizeden bahsedersin, o kadar. Mucizeyi herkes kendine göre... Mucizeyi fizik, kimya ve matematikle temellendirmeye kalkmak eblekliktir. Mucize mucizedir, bir iman işidir.

Hiçbir şeyi temellendiremezsin. Mesela 19. asırda Hristiyan dünyasında başlayan bir eğilimdir bu ve teologlar başladı.