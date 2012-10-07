'Hz. Muhammed'in hayatı' dersinde öğrencilere zina ve süslenme uyarısı

Okullarda seçmeli olarak okutulacak "Hz. Muhammed'in hayatı" dersinin içeriği belli oldu. Hazırlanan kitaplarda, öğrencilere "zina yapmayın" ve "fazla süslenmeyin" uyarıları da yer aldı.

Yeni eğitim-öğretim sisteminde, 5. ve 9. sınıflarda seçmeli olarak okutulacak “Hz. Muhammed’in Hayatı” derslerinin öğretim materyali hazırlandı.

Ders kapsamında 5. sınıflara İslam peygamberi Muhammed’in hayatından örnekler verilerek çocuklara temizliğin önemi, büyüklere saygı gibi kavramlar anlatılacak. Liseli gençler ise “güzelleşme çabasının ölçülerini” ve “evlilik dışı ilişkinin zararlarını” öğrenecek.

Ders için hazırlanan kitapta İslamiyet’in yayılması amacıyla yapılan savaşların anlatımında tarihler miladi takvimin yanı sıra hicri takvimle de verilecek.

Ders içeriğindeki konu başlıkları ise, “Hz. Muhammed’in Hayat Hikâyesini Hatırlayalım”, “Temizlik”, “Hz. Muhammed’in ahlakı”, “Hz. Muhammed ve çocuk”, “Çocuğun görevleri”, “Herkesin dostu ve kardeşi Hz. Muhammed” şeklinde.

Lise 9. sınıfta okutulacak öğretim materyalinde de “düzenli yaşamak, söz ve davranışların güzelliği, kadın ve erkeklerin güzellik ve güzelleşme konusunda dikkat etmeleri gereken ölçüler, evlilik dışı ilişkilerin bireysel ve toplumsal hayata verdiği zararlar, kullukta eşitlik, hukuk karşısında eşitlik” gibi konular ele alınıyor.

Kitapta yer alan editörün notunda ise insanlar için üstün ahlak örneği olan Hz. Muhammed’in, Allah tarafından gönderilen son peygamber olarak insanlara erdemli yaşama yollarını gösteren bir öğretmen olduğuna vurgu yapılıyor.



Doğru örtünmenin usulü



Milli Eğitim Bakanlığı’nca ortaöğretim 9. sınıf ve imam hatip ortaokulu 5. sınıf öğrencilerine okutulacak “Temel Dinî Bilgiler” dersine yönelik hazırlanan kitapta, "İslam’a göre evrenin yaratılışı, İslam’a göre insanın yaratılışı, yaratılıştaki uyum ve güzellik, kaza ve kadere iman, insani ilişkiler" gibi konulara yer verildi. Giyim, kuşam ve süslenme konularında ise İslam peygamberi Muhammed’in giyinme örtünme ve süslenme hususundaki davranışlarından çıkarılabilecek ilkelere de yer verildi.