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Dünya

Independent: Hz. Muhammed'in evini yıkıp, yerine AVM ve rezidans yapacaklar

'Hz. Muhammed'in doğduğu evin yerine yapılacak binanın yeni sahibi Kral Abdullah olacak'

13 Kasım 2014 16:19

İngiliz Independent gazetesi, Mekke'nin tarihi dokusu ve Hz. Muhammed'in evinin büyük tehdit altında olduğunu iddia etti. Buna göre, kentin ve Kabe'nin etrafını gökdelenlerle dolduran Suudi yönetiminin Hz. Muhammed'in doğduğu evi yıkmayı planladığı iddia ediliyor. Plana göre, söz konusu alana rezidans ve AVM yapılacak.

Independent muhabiri Andrew Johnson imzasıyla yayımlanan habere göre, Mekke'de Hz. Muhammed'in doğduğu evin olduğu yere devasa bir proje tasarlanıyor.

Mevcut ve gerçekleştirilen benzer projeler nedeniyle, Mekke'de zaten yüzlerce tarihi yapı yok edildi ve Kabe'nin etrafındaki saat kulesiyle çirkin bir görüntü ortaya çıktı. Wahington merkezli Gulf Enstitüsü'ne göre, Mekke'deki bin yıllık yapıların yüzde 95'i yok edilerek yerine gökdelenler ve AVM benzeri yapılar yapıldı.

 

Osmanlı eserleri de yok edildi

 

Geçen hafta da Osmanlı tarafından yaptırılan 500 yıllık bazı yapılar yok edildi.

İngiltere merkezli bir İslami araştırma vakfından Dr. İrfan Alawi, peygamberin doğduğu evin, yıl sonuna kalmadan yıkılacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

 

Yeni sahibi Kral Abdullah

 

Hz. Muhammed'in doğduğu evin yerine yapılacak binanın sahibi ise Kral Abdullah olacak.

Suudi Arabistan'daki pek çok kaynak mevcut plana karşı çıkmaya çekiniyor. Yoksa Suudi yönetimi, rejimi muhalefetten bu kişileri cezalandırabilir.

Hz. Muhammed'in doğduğu ev hâlihazırda ziyaretçilere ve hacılara kapatılmış durumda.

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