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Dünya

Hz. Muhammed'i 'editör' yapan dergiye saldırı

Fransa'da, Tunus'taki İslamcı Ennahda partisinin zaferi dolayısıyla yeni sayısının editörlüğünü...

02 Kasım 2011 02:00

T24 - Fransa'da, Tunus'taki İslamcı Ennahda partisinin zaferi dolayısıyla yeni sayısının editörlüğünü Muhammed Peygamber'e verdiğini duyuran siyasi mizah dergisi Charlie Hebdo saldırıya uğradı.



Fransız polisi gece derginin binasına molotof kokteyli atıldığını ve bilgisayarların hasar gördüğünü bildirdi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Dergi yöneticileri saldırının büyük hasara neden olduğunu belirterek "Artık dergimiz yok. Herşeyimiz mahvoldu" dedi.


Çökertilen sitede Türkçe mesaj

Dünden beri Facebook ve Twitter üzerinden çok sayıda tehdit mesajı alan derginin internet sitesi de çökertildi. Derginin internet sitesinde bilgiyasar korsanlarının Türkçe ve İngilizce mesajları yer alıyor. Derginin bugün çıkacak sayısına Şeriat Hebdo adı verilmişti. Kapakta Muhammed'in "Gülmekten ölmezseniz 100 kırbaç" diyen bir karikatürünün yer aldığı bildiriliyor.

Derginin yayın yönetmeni, karikatürcü Charb amaçlarının provokasyon olmadığını söyledi. Charlie Hebdo dergisi sol-anarşist eğilimiyle biliniyor. Yayın çizgisi ise kimilerine göre provokatif, kimilerine göreyse bağımsız.

Derginin açıklamasında "Tunus'ta İslamcı Ennahda partisinin zaferini en uygun şekilde kutlamak için Charlie Hebdo, Muhammed'den gelecek sayısına özel editör olmasını istedi" deniyor.

"İslam'ın peygamberine ısrar etmemize gerek kalmadı, hemen kabul etti. Kendisine teşekkür ederiz." Dergide peygamberin "Helal Aperatif" başlıklı bir köşe yazısı ile Madam Şeriat adlı bir kadın ekinin de yer aldığı belirtiliyor. 

Hz. Muhammed'i 'editör' yapan dergiye saldırı


'Sadece işimizi yaptık'

AFP ajansına konuşan Charb "Amacımız yeni bir provokasyon değil. Biz sadece işimizi yapmak istiyoruz. Bu hafta tek fark, kapakta Muhammed'in olması. Bu da pek nadir görülen bir durum." dedi. 2007'de derginin o dönemdeki editörü, bir Danimarka gazetesinde iki yıl önce basılan karikatürleri yeniden yayınladığı için Müslümanlara hakaretten yargılanmış ve beraat etmişti.

Bu karikatürler Müslüman dünyasında büyük tepki görmüş ve çizerleri Kurt Westergaard'ı sıkı güvenlik önlemleri altında yaşamaya mecbur etmişti.


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