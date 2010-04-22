Hz. Muhammed'i çizen karikatürcüye süresiz izin

T24 - Çizdiği karikatürler İslam dünyasında rahatsızlık yaratan ve ölüm tehditleri alan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, "güvenlik gerekçesiyle" çalıştığı gazete Jyllands-Posten tarafından süresiz izne çıkarıldı.





75 yaşındaki Kurt Westergaard yaptığı açıklamada, "bunun emekliye sevk edilmeye çok benzeyen zorunlu bir tatil olduğunu" belirtti.





Çalışmaya "çok istekli olduğunu" söyleyen Westergaard, artık "istemeye istemeye" emekli olmayı beklediğini kaydetti.





Westergaard, evinde bir Somalili'nin suikast girişimine maruz kalmıştı.