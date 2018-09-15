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Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatür paylaşımına gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA (DHA)- BURSA'da, Fikret Ç

15 Eylül 2018 22:07

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA (DHA)- BURSA\'da, Fikret Ç., sosyal medya hesabından Hz. Muhammed\'e hakaret içeren karikatür paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Bursa\'da Fikret Ç. sosyal medyada, Hz. Muhammed\'e hakaret içeren bir karikatürü paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşan ve tepki çeken paylaşımın ardından Fikret Ç., hakkında çok suç duyurusunda bulunuldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken,  İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fikret Ç.\'yi gözaltına aldı. Fikret Ç.\'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

 

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