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Dünya

Hz. Muhammed karikatürüne 3 yıl hapis

Mısır'da, Facebook'taki sayfasında İslamiyet ve Hazreti Muhammed ile alay eden karikatürler yayımlayan 17 yaşındaki Hristiyan çocuğa 3 yıl hapis cezası

05 Nisan 2012 13:25

 

Mısır'da Facebook hesabından İslamiyet ve Hz. Muhammed ile ilgili karikatür paylaşan Cemal Abdu Mesud adlı çocuk 'İslamiyete ve onun peygamberine hakaret ettiği gerekçesiyle' 3 yıl hapis cezası aldı.
 
Mısır'da, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında İslamiyet ve Hazreti Muhammed ile alay eden karikatürler yayımlayan 17 yaşındaki Hristiyan çocuğa 3 yıl hapis cezası verildi.
 
Mısır'ın güneyindeki Asyut kentinde görülen davada Cemal Abdu Mesud, köydeki arkadaşlarına bazı karikatürlerini dağıtmakla da suçlandı.
 
Mahkeme kararında, "Cemal Abdu Mesud'a, İslamiyet'e hakaret ettiği, İslam'a ve onun Peygamberine hakaret eden resimleri dağıttığı için 3 yıl hapis verildi" denildi.
 
Mesud'un geçen aralık ayında karikatürleri yayımlamasının ardından bazı Müslümanlar Hristiyanlara saldırmış, çıkan olaylarda Hristiyanların evleri yakılmış, bazıları da yaralanmıştı.
 
İnsan hakları avukatı Negad El Borai, Mesud'a verilen cezanın, bu tip suçlardaki en yüksek ceza olduğunu vurguladı.
 
Mısır'ın 80 milyonluk nüfusunun yüzde 10'unu Kıpti Hristiyanlar oluşturuyor.
 
Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki gerilimin daha da arttığı bildiriliyor.

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