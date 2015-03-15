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Spor

Hz. Muhammed karikatürü paylaşan Glasgow Rangers teknik direktörü istifa etti

Graham'ın gördüğü yoğun tepkiler nedeniyle Rangers'taki görevinden ayrılmak zorunda kaldığı iddia edildi

15 Mart 2015 10:26

İskoçya'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers'ta daha bir hafta önce teknik direktör olarak göreve başlayan Chris Graham, paylaştığı karikatür sebebiyle istifa etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Hz. Muhammed'e hakaret içerdiği öne sürülen bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaşan Graham'ın gördüğü yoğun tepkiler nedeniyle Rangers'taki görevinden ayrılmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Daha önce de Manchester United, oyuncu izleme komitesinden birini benzer bir sebepten dolayı işten çıkarmıştı.

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