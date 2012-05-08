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Dünya

Hz. Muhammed karikatürlerine Almanya'dan izin

Almanya'da iki idari mahkeme, yapılan başvurular üzerine, aşırı sağcı Pro NRW’nin gösterilerinde Hz. Muhammed karikatürleri kullanmasının yasaklanmasına gerek olmadığına hükmetti

08 Mayıs 2012 19:20

 

Hagen Emniyet Müdürlüğü’nün aşırı sağcı Pro NRW partisinin yaklaşan gösterisi üzerine, gösterilerde Hz. Muhammed karikatürleri kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin başvurusunu değerlendiren Arnsberg İdari Mahkemesi, karikatürlerin yasaklanmasına gerek olmadığına hükmetti. Ayrıca Minden İdari Mahkemesi de aynı yöndeki başvuruyu değerlendirdikten sonra, karikatürlerin gösterilerde kullanılmasının yasaklanmasını gerektirecek bir durum olmadığı kararına vardı. Her iki mahkemenin kararına göre karikatürlerle, gösterilerde meydana gelen şiddet olayları arasında bir bağlantı olduğuna ilişkin yeterli delil olması halinde karikatürlerin yasaklanması yasal açıdan mümkün olabilir.
 
Mahkemeler, geçen hafta sonu Almanya’nın Bonn kentindeki bir Pro NRW gösterisinde Selefiler ile Pro NRW üyeleri arasında meydana gelen şiddet olaylarının bunu kanıtlamaya yetmediği görüşünde. Konuyla ilgili olarak Köln İdari Mahkemesi’nin de kararı bekleniyor. Pro NRW yanlıları yaklaşık 1 haftadır gösterilerinde Hz. Muhammed karikatürlerinin yer aldığı pankartlar taşıyor.
 
Köln Polisi, bugün Köln kentinde yapılması planlanan aşırı sağcı Pro NRW’nin mitinginde Hz. Muhammed karikatürlerinin yer aldığı pankartların kullanılmasını yasaklamıştı. Emniyet sözcüsü, Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Köln’de şiddet olayları meydana gelebileceğine dair ellerinde somut deliller bulunduğunu belirtmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdari Mahkeme’nin de polisin kararını onaylar nitelikte bir karar vermesini umdukları belirtildi. Ayrıca Bakanlık yetkilileri, Selefilerin Köln’e gelmesine de izin verilmeyeceğini belirterek, “Şiddet eğilimli Selefilerin kimler olduğunu biliyoruz. Köln kenti sınırlarına girmelerine izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.
 

Müslümanlar Merkez Konseyi: “Mesafe koyuyoruz”

 
Cumartesi günü Almanya’nın Bonn kentinde Pro NRW yanlıları ile Selefiler arasında meydana gelen olaylarda ikisi bıçak darbesi ile ağır olmak üzere 29 polis yaralanmış, 25 yaşındaki bir Selefi hakkında da ‘kasten öldürmeye teşebbüs' zannıyla tutuklama kararı çıkarılmıştı. Aşırı sağcı Pro NRW yanlılarının Hz. Muhammed karikatürlerinin yer aldığı pankartlar açması üzerine meydana gelen olaylar, dikkatleri bu iki grup üzerine çekmişti. Olaylar üzerine Müslümanlar Merkez Konseyi, “Biz kendi kanunlarını uygulamak isteyen, polise saldıran, şiddet eğilimli Müslümanlarla aramıza açıkça mesafe koyuyoruz” açıklamasını yaptı. Almanya’da Selefilerin yaklaşık olarak 2 bin 500 üyesi olduğu sanılıyor. Selefiler Almanya’da radikal İslamcı gruplar arasında yer aldıkları zannıyla iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor.
 
(Deutsche Welle Türkçe)

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