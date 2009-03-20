Hz. Muhammed için dokunan halı satıldı

Hazreti Muhammed'in mezarına konulmak üzere 150 yıl önce Hindistan'da yapılan inci işlemeli halı açık artırmayla satıldı.



Sotheby's müzayede şirketince yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen açık artırmada, çok sayıda doğal inciyle bezeli halı, 5 milyon 458 bin dolara alıcı buldu.



'Baroda'nın İnci Halısı' olarak anılan eserde iki milyon doğal inciye ek olarak, yüzlerce pırlanta, safir, yakut ve zümrüt taş bulunuyor. Halıdaki yüzbinlerce minik inciye 'Basra' adı veriliyor. Bunlar zamanında Basra Körfezi'nden toplanmış.



Halının 1860'larda, varsıl Baroda Mihracesi tarafından yaptırıldığı ancak mihrace ölünce Medine'ye gönderilmeyip Hindistan'da kaldığı biliniyor.



Bundan 100 yıl önceki Delhi Fuarı'nda sergilenen halı, daha sonra ailenin bir üyesi tarafından Monaco'ya götürülmüş.



Halı, 1902 ve 1903 yıllarında Yeni Delhi'de, 1985'te de New York'ta sergilenmişti.