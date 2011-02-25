-HZ. MUHAMMED DİZİSİ TEHDİDİNE 25 YIL WASHINGTON (A.A) - 25.02.2011 - ABD'de Hz. Muhammed'e hakaret içeren animasyon dizisi "South Park"ın yapımcılarına ölüm tehdidinde bulunmak ve El Kaide militanlarına yardım sağlama girişiminden suçlu bulunan bir kişi 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Virginia doğumlu 21 yaşındaki Zachary Adam Chesser, ekimde bir terörist gruba yardım sağlama girişimi ve South Park yapımcılarına karşı şiddete teşvikte bulunduğu suçlamalarını kabul etmişti. Amerikalı savcı Neil MacBride, Chesser'ın, din konusundaki ifade özgürlüklerini kullandıklarından şikayet ettiği Amerikan vatandaşlarının öldürülmesi çağrısı yaptığı için 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, "Chesser'in bu davranışından ötürü tüm ülkede insanlar görüşlerini dile getirmek hatta şaka yapmaktan çekinir hale geldi" diye konuştu. Chesser, Nisan 2010'da Hz. Muhammed'e hakaret içerdiği gerekçesiyle South Park'ın yapımcılarına saldırmaları için cihatçıları cesaretlendirmek amacıyla birçok kez girişimde bulunduğunu kabul etmişti. Adam Chesser, aşırı dinci bir internet sitesinde, South Park'ın yaratıcıları Matt Ston ve Trey Parker'ın da sonlarının 2004'te Amsterdam'da kökten dinci militanlar tarafından öldürülen Hollandalı sinemacı Theo Van Gogh gibi olacağını yazmış, ABD tarafından terörist bir örgüt olarak kabul edilen Somali'deki El Kaide'ye bağlı isyancı Şebab militanlarına yardım sağlamaya çalıştığını doğrulamıştı. Amerikalı genç ayrıca, Şebab saflarına katılmak ve cihat yapmak için iki kez Somali'ye gitme girişiminde bulunmuş, iki kez kalabalık yerlere şüpheli paket bırakmıştı.