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Dünya

Hz. İsa'yı eşcinsel olarak gösteren fotoğraflar kilisede sergileniyor

Klise piskoposu: Geleneksel İsa resimlerinin bir başka bağlamda gösterilmesinden sıcaklık, mutluluk duyuyorum

21 Mayıs 2016 18:07

İsveçli sanatçı Elisabeth Ohlson Wallins’in, Hz.İsa’yı eşcinsel olarak gösteren fotoğrafları Dünya’da ilk kez İsveç'teki bir kilisenin duvarlarında sergilenmeye başlandı.

CNN Türk'ün haberine göre, sanatçının 18 yıl önce yaptığı eserlerinden oluşan Ecce Homo (İşte İnsan) adını verdiği sergisinden oluşan bazı resimlerinin kilisede sergilenmesi hakkında konuşan Elisabeth Ohlson Wallins, eşcinsel kişilerin normal insanlar olmadıklarını, eşcinselliğin bir hastalık olduğunu savunan bazı kesimlerin eserlerinin kilisede sergilenmesine karşı çıktıklarını belirterek ’’18 yıl önce Ecce Homo sergisini AIDS hastalığından ölen arkadaşlarım için yapmıştım. O zamanlar bu arkadaşlarım tutucu rahiplerden AIDS’in tanrının bir cezası olduğunu defalarca duymuşlardı. Ben de tanrının herkesi eşit derecede sevdiğini göstermek istemiştim’’ diye konuştu.

Sanatçının eserlerini ilk defa bir kilisede sergilenmesine cesaret eden Kloster Kilisesi Piskoposu Johan Edlund da ‘‘Geleneksel İsa resimlerinin bir başka bağlamda gösterilmesinden sıcaklık, mutluluk duyuyorum. Bu resimler benim dünyamı, dünyaya bakışımı da silkeliyor’’ diye konuştu. 

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