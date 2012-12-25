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Dünya

Hz. İsa yaşasaydı twitter'da kaç takipçisi olurdu?

Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Robert Zollitsch: Hz. İsa kesinlikle Facebook ve Twitter'de olurdu. O her zaman insanlara ulaşmaya çalıştı ve bunun için de sıra dışı yollar denedi

25 Aralık 2012 15:44

Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Robert Zollitsch "Hz. İsa günümüzde yaşasaydı, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanırdı" şeklinde konuştu. Zollitsch buna gerekçe olarak Hz İsa‘nın her zaman insanlara ulaşmaya çalışmasını gösterdi.

Zollitsch, “Hz. İsa kesinlikle Facebook ve Twitter'de olurdu. O her zaman insanlara ulaşmaya çalıştı ve bunun için de sıra dışı yollar denedi” dedi. Hz. İsa için önemli olanın Tanrının rahmet dolu mesajlarını yaymak olduğunu ifade etti.

Robert Zollitsch, Noel mesajını sosyal medya aracılığıyla göndermekte hiçbir sakınca görmediğini de dile getirirken, “Bunun için her medya aracı uygundur. Pek çok kişi artık sosyal medya ile ilgileniyor, İnternet ve Twitter kullanıyor. Sosyal medya normalde hiçbir şekilde ulaşamayacağımız insanlara ulaşma fırsatı veriyor” dedi.


'Katolik Kilisesi sosyal medyaya yönelecektir'


Zollitsch, Almanya'da Katolik Kilisesi'nin sosyal medyayı daha etkin bir şekilde kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bence bu olacaktır. Bu yönde bazı gelişmeler bekliyoruz.” Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı, kendisinin de mevkisi vasıtasıyla Twitter kullandığını, ancak kendi ismiyle de bir hesap açmayı düşündüğünü ifade etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benedikt de, yaklaşık iki hafta önce ilk Twitter mesajını yayınlamıştı. “Pontifeks” rumuzlu hesabı, dünyada yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi takip ediyor.



(Deutsche Welle Türkçe)

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