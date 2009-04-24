‘Hz. Ayşe evlendiğinde 18 yaşındaydı’

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Hz. Muhammet’in üçüncü eşi Ayşe ile 9 yaşında evlendiğine ilişkin tarihi bilginin çarpıtma ve iftira olduğunu, Ayşe’nin 18 yaşında evlendiğini öne sürdü.



İslam dünyasında yıllardır devam eden tarihsel bir tartışmaya Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk de katıldı. Hz. Muhammed’in üçüncü eşi olan Hz. Ayşe ile 9 yaşında evlendiği bilgisinin tarihsel bir çarpıtma olduğunu belirten Öztürk, Hz. Ayşe’nin 18 yaşında evlendiğini öne sürdü.



Hz. Muhammet’e ilişkin batı kaynaklı eleştiri malzemesi yapılan 9 yaş meselesinin tam bir çarpıtma olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öztürk, Hz. Ayşe ile ilgili pek çok ayrıntıya "Asrısaadetin Büyük Kadınları" adlı kitabında yer verdi.



'İbn Sa’d yanlış kaynak'



Habertürk gazetesinin haberine göre Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk kitabında bu yanlış bilginin tarihçi İbn Sa’d’den kaynaklandığını belirterek şu bilgilere yer verdi : " Tarihçi İbn Sa’d’in bizzat Hz. Ayşe’nin ağzından naklettiği rivayete göre, Hz. Peygamber Hz. Ayşe’yi babası Ebu Bekir’den istediğinde Ayşe altı veya yedi, evlenip gerdeğe girdiklerinde ise 9 yaşında idi. Türk bilgini Ömer Rıza Doğrul İbn Sa’d’in yanıldığını veya kasıtlı saptırma yaptığını ortaya koymuştur. Ne yazık ki, sonraki devir yazarları, bu yanlışı tekrar edip durmuşlar ve bu kayıt, Hz. Peygamber’e dil uzatılmasında malzeme olarak kullanılmıştır." Öztürk’e göre Hz. Ayşe’nin Uhud ve Hendek savaşlarına katıldığına ilişkin kabul esas alınırsa 78 yaşında bir çocuğun yerleşim bölgesinden kilometrelerce uzakta verilmiş bir savaşta yer alması mümkün değil.

